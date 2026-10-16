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Дві польки та жодної українки: визначилися півфіналістки "тисячника" в Ухані

Станіслав Матусевич — 16 жовтня 2026, 16:30
Дві польки та жодної українки: визначилися півфіналістки тисячника в Ухані
Мая Хвалінська
Getty Images

Визначилася четвірка півфіналісток на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані. До цієї стадії не зуміла дістатися перша ракетка України Еліна Світоліна (6).

Наша тенісистка у важкому поєдинку поступилася британці Сонай Картал (170) із рахунком 2:6, 6:2, 4:6. Одеситка не зуміла гарантувати собі потрапляння на Підсумковий турнір, хоч і є близькою до цього.

Картал стала третьою найбільш низькорейтинговою тенісисткою у півфіналі турнірів WTA 1000 з моменту запровадження цього формату у 2009 році.

Суперницею британки стане латвійка Альона Остапенко (34), яка вибила з боротьби останню "нейтралку", Діану Шнайдер (13) – 7:6(6), 6:1. Картал і Остапенко двічі грали між собою минулого сезону, кожна має по одній перемозі.

Другий півфінал стане чисто польським. Іга Швьонтек (9) продовжує боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір. У чвертьфіналі вона розібралася з американкою Енн Лі (31) з рахунком 6:4, 6:1. Швьонтек стала четвертою тенісисткою, яка діставалася до півфіналів на всіх десяти "тисячниках" сезону й може стати першою, хто зіграє у фіналах на всіх них.

Сенсаційна фіналістка Ролан Гаррос Мая Хвалінська (22) здолала кривдницю нашої Марти Костюк (10) грекиню Марію Саккарі (35) – 6:0, 3:6, 7:5. Півфінал стане дебютним для Хвалінської на рівні WTA 1000. Проти Швьонтек у дорослому віці Мая не грала.

Якщо Іга здобуде перемогу в польському дербі, питання кваліфікації Світоліної на Підсумковий турнір вирішуватиметься в наступні два тижні на турнірах WTA 500 у Нінбо та Токіо.

Півфінальні пари турніру WTA 1000 в Ухані

  • Альона Остапенко (Латвія) – Сонай Картал (Велика Британія)
  • Мая Хвалінська (Польща) – Іга Швьонтек (Польща)

Поєдинки відбудуться 17 жовтня.

Нагадаємо, що на чоловічому Мастерсі в Шанхаї визначилися всі півфіналісти.

Еліна Світоліна Ухань Іга Швьонтек

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