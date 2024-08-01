Швьонтек сенсаційно програла у півфіналі Олімпіади-2024

Перша ракетка світу Іга Швьонтек зазнала поразки від китаянки Чжен Ціньвень (7) у півфіналі одиночного розряду Олімпіади-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 7:5. Зазначимо, що у другому сеті полька вела в рахунку 4:0, проте потім втратила перевагу та дозволила китаянці здобути перемогу у двох партіях.

Швьонтек зробила лише 2 ейси (у Ціньвень — 6), допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 6 брейкпойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

1/2 фіналу, 1 серпня

Чжен Ціньвень (Китай) — Іга Швьонтек (Польща) 6:2, 7:5.

У фіналі Чжен зустрінеться із переможцем півфіналу Анна Шмідлова (Словаччина) — Донна Векич (Хорватія). Нагадаємо, що Донна у чвертьфіналі вибила останню представницю України в одиночному розряді Марту Костюк.

Зазначимо, що сьогодні, 1 серпня, українки Надія та Людмила Кіченок зіграють у чвертьфіналі парного розряду на Олімпіаді. Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.