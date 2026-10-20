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Швьонтек знялася з турніру WTA 500 у Нінбо

Софія Кулай — 20 жовтня 2026, 09:24
Швьонтек знялася з турніру WTA 500 у Нінбо
Іга Швьонтек
Getty Images

Іга Швьонтек (9) не зіграє в основній сітці турнірної серії WTA 500 у китайському Нінбо.

21 жовтня польська тенісистка повинна була зустрітися з чешкою Маріє Боузковою (26), але знялася з турніру через травму лівого стегна. Колишню першу ракетку світу в основі замінить "нейтральна" росіянка Анастасія Захарова (111).

Нагадаємо, що Швьонтек дісталася до півфіналу "тисячника" в Ухані, у якому програла земляці Маї Хвалінській (11), яка також знялася зі змагань у Нінбо.

Раніше стало відомо, що в основу WTA 500 у Нінбо у статусі "лакі-лузерок" потрапили українки Дар'я Снігур (40) та Ангеліна Калініна (41), які не змогли дограти свої фінали кваліфікації через проблеми зі здоров'ям. Якраз Снігур замінить Хвалінську в основній сітці у Нінбо.

20 жовтня Дар'я зіграє проти Катаржини Кави з Польщі, тоді як Калініна протистоятиме італійці Ясміне Паоліні (35) в 1/16 фіналу.

Також в основній сітці турніру виступить Марта Костюк (10). Киянка стартує зі стадії 1/8 фіналу, у якій зустрінеться з переможницею протистояння Ханью Гуо (189) – Єкатєріна Александрова (33).

Натомість Еліна Світоліна (6), яка 19 жовтня повідомила про розлучення з Гаелем Монфісом, знялася зі змагань.

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