Пегула поскаржилася на стан своїх ракеток під час фінального матчу на US Open-2024

Американська тенісистка Джессіка Пегула (6) була незадоволена станом своїх ракеток під час фінального поєдинку проти білоруски Аріни Сабаленко (2) на US Open-2024.

Її слова передає The Tennis Letter.

"Я перепробувала всі ракетки в моїй сумці. Вони такі погані. Мій м'яч як мертвий. Мій м'яч приземляється у секторі для подач. Це як у бейсболі", — сказала Пегула.

Jessica Pegula to her team during the US Open final against Aryna Sabalenka



“I’ve tried every racquet in my bag. They’re so bad. My ball is like dead. My ball is landing in the service box. It’s like baseball.”



Mark Knowles: “We don’t have time for this” pic.twitter.com/FTWpODFrEb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2024

Зазначимо, що американка поступилась білорусці у двох сетах. Фінал Відкритого чемпіонату США — її перший фінал на мейджорах, до цього найкращим результатом Пегули був чвертьфінал.

Нагадаємо, на US Open-2024 в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.