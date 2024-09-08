Пегула поскаржилася на стан своїх ракеток під час фінального матчу на US Open-2024
Американська тенісистка Джессіка Пегула (6) була незадоволена станом своїх ракеток під час фінального поєдинку проти білоруски Аріни Сабаленко (2) на US Open-2024.
Її слова передає The Tennis Letter.
"Я перепробувала всі ракетки в моїй сумці. Вони такі погані. Мій м'яч як мертвий. Мій м'яч приземляється у секторі для подач. Це як у бейсболі", — сказала Пегула.
Зазначимо, що американка поступилась білорусці у двох сетах. Фінал Відкритого чемпіонату США — її перший фінал на мейджорах, до цього найкращим результатом Пегули був чвертьфінал.
Нагадаємо, на US Open-2024 в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.
Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.
Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.