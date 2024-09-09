Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер присвятив перемогу на US Open близькій людині, яка може невдовзі померти

Ігор Чернявський — 9 вересня, 11:55
Сіннер присвятив перемогу на US Open близькій людині, яка може невдовзі померти
Getty Images

Італійський тенісист Яннік Сіннер присвятив перемогу на US Open своїй тітці, якої може скоро не стати.

Щемку промову Сіннера опублікував офіційний акаунт турніру в Instagram.

"Я хотів би присвятити цей трофей моїй тітці, тому що вона почувається недобре. Не знаю, скільки вона ще буде жити. Це так чудово, що я все ще можу розділяти позитивні моменти з нею, вона була дуже важливою людиною в моєму житті. Якби було найбільше бажання, яке збудеться, я б побажав усім ідеальне здоров’я, але, на жаль, це неможливо", — сказав Сіннер.

Також Яннік у своїй чемпіонській промові зачепив тему непростого періоду в житті, з яким він зіштовхнувся через звинувачення у вживанні допінгу.

Яннік Сіннер US Open-2024

Яннік Сіннер

Сіннер: Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в тенісі важлива моральна складова
Сіннер розібрався з Фріцом у фіналі US Open-2024
Сіннер зіграє проти Фрітца у фіналі одиночного розряду US Open-2024
Визначилися фіналісти US Open-2024
Cіннер розповів, хто допоміг йому впоратися з тиском через допінг-скандал

Останні новини