Сіннер присвятив перемогу на US Open близькій людині, яка може невдовзі померти
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Італійський тенісист Яннік Сіннер присвятив перемогу на US Open своїй тітці, якої може скоро не стати.
Щемку промову Сіннера опублікував офіційний акаунт турніру в Instagram.
"Я хотів би присвятити цей трофей моїй тітці, тому що вона почувається недобре. Не знаю, скільки вона ще буде жити. Це так чудово, що я все ще можу розділяти позитивні моменти з нею, вона була дуже важливою людиною в моєму житті. Якби було найбільше бажання, яке збудеться, я б побажав усім ідеальне здоров’я, але, на жаль, це неможливо", — сказав Сіннер.
Також Яннік у своїй чемпіонській промові зачепив тему непростого періоду в житті, з яким він зіштовхнувся через звинувачення у вживанні допінгу.