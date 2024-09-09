Сіннер присвятив перемогу на US Open близькій людині, яка може невдовзі померти

Італійський тенісист Яннік Сіннер присвятив перемогу на US Open своїй тітці, якої може скоро не стати.

Щемку промову Сіннера опублікував офіційний акаунт турніру в Instagram.

"Я хотів би присвятити цей трофей моїй тітці, тому що вона почувається недобре. Не знаю, скільки вона ще буде жити. Це так чудово, що я все ще можу розділяти позитивні моменти з нею, вона була дуже важливою людиною в моєму житті. Якби було найбільше бажання, яке збудеться, я б побажав усім ідеальне здоров’я, але, на жаль, це неможливо", — сказав Сіннер.

Також Яннік у своїй чемпіонській промові зачепив тему непростого періоду в житті, з яким він зіштовхнувся через звинувачення у вживанні допінгу.