"Нейтральна" тенісистка стала переможницею в одиночному розряді US Open-2024

Білоруська тенісистка Аріна Сабаленка (2) здолала американку Джессіку Пегулу (6) у фіналі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 7:5. Сабаленка 6 раз подала навиліт, допустилася 5 подвійних помилок, та використала 6 з 15 брейкпойнтів.

У Пегули 4 ейси, допущені 4 подвійні помилки, та 4 з 7 використаних брейкпойнтів.

Зазначимо, що в обох сетах американка зберігала лідерство, та вела в рахунку, але Сабаленко зрівнювала рахунок і не давала можливості перевести гру у третій, вирішальний сет.

Білоруска вперше у кар'єрі виграла титул US Open. На її рахунку 3 трофеї на рівні Grand Slam. Також вона має два трофеї Australian Open — у 2023 та 2024 роках. Щодо Пегули, то це її перший фінал на мейджорах, до цього її найкращим результатом був чвертьфінал.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Фінал, 8 вересня

Аріна Сабаленка (-) — Джессіка Пегула (США) 7:5, 7:5

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.