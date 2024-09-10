US Open-2024 — перша перемога України та скандальний Сіннер

У неділю, 8 вересня завершився останній тенісний турнір року із серії "Великого шолома". У Нью-Йорку, на Відкритому чемпіонаті США були третій в історії титул українок, допінговий скандал, що не призвів до дискваліфікації лідера чоловічого рейтингу і багато-багато іншого цікавого.

US Open став завершальним турніром року з "Шоломів", але сезон ще в розпалі. На нас чекає осіння частина турнірів, які відбудуться в залах у Європі та чоловічий і жіночий Підсумкові турніри. І підбивати підсумки сезону ще занадто рано. Але, саме зараз варто підбити підсумки північноамериканської частини сезону.

Титул Кіченок і багатообіцяюча пара

Головною подією для українських уболівальників, безумовно, став тріумф Людмили Кіченок, яка стала чемпіонкою US Open-2024 у парі, здобувши перемогу у фіналі разом з Оленою Остапенко з Латвії. Дует провів дуже продуктивні два тижні в Нью-Йорку, де на шляху до вирішального матчу Кіченок і Остапенко здобули п'ять перемог.

У фіналі вони зустрілися з француженкою Крістіною Младенович і китаянкою Чжан Шуай. Українсько-латвійський дует виграв перший сет із рахунком 6:4, реалізувавши другий сетпойнт на подачі суперниць. На старті другої партії Кіченок і Остапенко програли свою подачу, однак за рахунку 2:3 відновили паритет, після чого взяли три наступні гейми.

У підсумку перемога із загальним рахунком 6:4, 6:3, що стала першою в історії України на US Open. Загалом же, це третя перемога українських тенісистів на турнірах "Великого шолома". Раніше Людмила 2023 року перемогла на найстарішому та найпрестижнішому у світі тенісу Вімблдонському турнірі в міксті разом із хорватом Мате Павичем. А першою перемогою українок на "Шоломі" став тріумф сестер Олени та Катерини Бондаренко в парному розряді Australian Open 2008-го року.

До речі, повертаючись до Кіченок, варто зазначити, що її дует з Остапенко має вельми перспективний вигляд. І в майбутньому може принести чимало перемог. У Нью-Йорку вони вдруге цього сезону зіграли у фіналі турніру "Шолома" і завоювали свій перший "мейджор". На початку року вони поступилися у вирішальному матчі на Australian Open. Здається, у них склався чудовий дует.

Перенесла весілля через півфінал і фінал

Не менш емоційною за саму гру була й промова української тенісистки після перемоги у фінальному матчі. Нехай це вже не перший титул Людмили:

"У мене досі мурашки біжать по шкірі після матчболу, це неймовірне відчуття. Сьогодні під час матчу була така приємна атмосфера. Я дякую глядачам на трибунах. Також вітаю наших суперниць із чудовими двома тижнями, коли ви перемагали таких сильних суперниць. І я також хочу привітати і мою напарницю (сміється).

Мені пощастило мати поруч таку напарницю. Дякую за те, що ти дбала про мене протягом цих двох тижнів. Хочу подякувати всім, хто працював над організацією цього турніру. Це дійсно змагання рівня Grand Slam. Хочу подякувати і нашій команді за те, що вони завжди поруч. І звісно моєму бойфренду, який міг би бути і моїм чоловіком. Насправді в нас була призначена реєстрація на середу, але я все ще грала на турнірі, ще грала в півфіналі..." (сміється)

Наразі невідомо на коли перенесли весілля, але, в будь-якому разі, у Людмили зараз, можна сказати, подвійне свято. Про свого коханого вона розповідала ще в грудні 2022 року, коли поділилася планами підготовки до нового сезону та складом своєї команди:

"Мені дуже допомагає мій хлопець і водночас тренер — Стас Хмарський", — зазначила тоді спортсменка.

А у квітні 2023 року українська тенісистка заручилася зі своїм хлопцем. "День, який не забудеться", — написала тоді в Instagram Людмила і показала каблучку, яку отримала від улюбленого тренера. Понад рік пара не могла спланувати своє весілля і врешті-решт вирішили розписатися в Нью-Йорку, але знову довелося змінити плани через успішний виступ на US Open-2024.

"Присвячую перемогу українському народу"

Зрозуміло, після такої перемоги Людмила не могла не згадати про свою Батьківщину, ті страшні випробування, які випали на долю України.

"І є ще дещо, про що я хочу сказати. Зараз кожного разу, коли я граю на корті, кожного разу, коли я перемагаю, я хочу присвячувати цю перемогу українському народові, який просто зараз важко бореться за нашу свободу. Я сподіваюся, що таким чином зможу їх трохи підбадьорити. Моє серце зараз із ними", — сказала Людмила Кіченок під час церемонії нагородження.

Ще 2022-го, на початку війни, Людмила розповідала:

"Ми з сестрою (тенісистка Надія Кіченок — ред.) за допомогою нашого знайомого, який перебуває в Австрії, збирали медикаменти, щоб відправити в Україну. Допомагали знайомим, які волонтерять. Також відправляю донати на Збройні сили України. На Байрактари теж скидалися".

Невдачі одиночниць

А ось в одиночному розряді українки, на жаль, порадувати своїх фанатів не зуміли. Катерина Байндль, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Леся Цуренко вибули вже в першому колі змагань, Марта Костюк — у другому, а щодо Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, то тут нашим уболівальникам відносно пощастило з жеребом. Обидві зуміли виграти матчі першого кола і зустрічалися між собою у другому. Це означало, що Україна буде представлена в 1/16 фіналу. Світоліна розгромила співвітчизницю з рахунком 6:1, 6:2, але далі третього кола пройти не змогла. В 1/16 фіналу найсильнішу з українок на нинішньому US Open зупинила третя ракетка світу Коко Гауфф. Нехай і у впертій боротьбі, але Світоліна програла — 6:3, 3:6, 3:6.

На жаль, після яскравого старту сезону і низки рекордів, встановлених на Australian Open у січні, — сім тенісисток в основній сітці та дві у чвертьфіналі — Марта Костюк і Даяна Ястремська та одна — у півфіналі (Ястремська), потім результати наших спортсменок були куди менш яскравими. На Roland Garros найкраща з наших Світоліна дійшла тільки до 1/8 фіналу, на Wimbledon — з восьми учасниць основної сітки турніру, що також стало рекордом, найдалі за всіх дійшла та ж Світоліна, яка вибула у чвертьфіналі. І ось, зараз Світоліна вибула в 1/16 фіналу...

Так, не варто забувати, що на Олімпіаді в Парижі-2024 також виступали Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна і Марта Костюк. Але лише Костюк зуміла дістатися чвертьфіналу, де в матчі-трилері програла Донні Векич із Хорватії. До речі, там же, в Парижі, до чвертьфіналу парного жіночого олімпійського турніру дійшли Людмила і Надія Кіченок, але поступилися за крок від боротьби за медалі іспанським тенісисткам Сарі Соррібес-Тормо та Христині Букса...

Допінг-скандал і сталеві нерви Сіннера

Головним же скандалом, що супроводжував US Open-2024, стала справа італійця Яніка Сіннера. Першу ракетку світу не стали дискваліфікувати, попри те що він здав дві позитивні допінг-проби на заборонену речовину клостебол у березні 2024 року. Про це перед самим початком Відкритого чемпіонату США повідомили в Міжнародному агентстві з чесності в тенісі (ITIA).

Зазначається, що він уникнув покарання, оскільки довів, що речовина потрапила в його тіло внаслідок забруднення від члена команди підтримки. Той наносив безрецептурний спрей на шкіру під час масажу для лікування невеликої рани. Разом з тим, результати Сіннера на турнірі ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі (США), де він і здав позитивні проби на допінг, будуть анульовані.

Сказати, що цей інцидент викликав масу обурення в тенісному середовищі — не сказати нічого. Спортсмена освистували трибуни, коли він виходив на Центральний корт стадіону "Флешинг Мідоу", де проходить US Open, а колеги по цеху давали їдкі коментарі.

Так, експерша ракетка світу Ліндсей Девенпорт зазначила:

"Чесно кажучи, я шокована, як і більшість людей. Схоже, ми тільки зараз дізнаємося, що відбувається за лаштунками. Не розумію, як йому дозволили грати весь рік. Це несправедливо стосовно інших гравців, не до всіх ставляться однаково. Особливо це стосується тих, хто стоїть нижче в рейтингу. Здається, ключову роль зіграли гроші, тому що у нього більше можливостей оплачувати адвокатів і все необхідне. Італієць мав понести відповідальність за наслідки".

Зі свого боку, Роджер Федерер і Рафаель Надаль підтримали італійця:

"Думаю, ми всі впевнені, що Яннік нічого не робив. Але непослідовність у тому, чому його не відсторонили, поки не було 100% впевненості, в чому справа — питання, яке ще потребує відповіді. Але як є, і нам потрібно вірити процесу та його учасникам", зазначив Федерер.

Приблизно в тому ж дусі висловився і Надаль.

Хто знає, можливо, коментарі "великих", у сукупності з роботою команди Сіннера над його психологічним станом, допомогли спортсменові вибратися з "психологічної ями" та перемогти, перш за все, самого себе, а потім уже й суперників. Хай там як, Яннік виграв усі сім матчів на нинішньому US Open, віддавши суперникам лише два сети під час турніру — у першому колі Маккензі Макдональду (2:6, 6:2, 6:1, 6:2) та у чвертьфіналі Данилу Медведєву (6:2, 1:6, 6:1, 6:4). Усі інші матчі він вигравав у трьох партіях.

Таким чином, Сіннер у віці 23 років і 23 днів став другим наймолодшим гравцем, який виграв US Open і Australian Open в одному сезоні. У молодшому віці, ніж Янніку, це вдавалося Джиммі Конорсу (22 роки і 6 днів) у 1974-му.