Сіннер: Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в тенісі важлива моральна складова

Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував перемогу на US Open-2024.

Чемпіонська промова 23-річного італійця з’явилася на офіційному сайті турніру.

"Вважаю, що я непогано впорався. Цей трофей означає для мене дуже багато, бо попередній період моєї кар’єри був для мене дуже непростим. Я люблю теніс, я багато тренуюся для таких турнірів.

Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в цьому виді спорту важлива моральна складова. Я дуже щасливий і пишаюся, що розділяю цей момент із моєю командою", — сказав Сіннер.