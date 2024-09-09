Сіннер: Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в тенісі важлива моральна складова
Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував перемогу на US Open-2024.
Чемпіонська промова 23-річного італійця з’явилася на офіційному сайті турніру.
"Вважаю, що я непогано впорався. Цей трофей означає для мене дуже багато, бо попередній період моєї кар’єри був для мене дуже непростим. Я люблю теніс, я багато тренуюся для таких турнірів.
Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в цьому виді спорту важлива моральна складова. Я дуже щасливий і пишаюся, що розділяю цей момент із моєю командою", — сказав Сіннер.
Нагадаємо, невдовзі перед початком US Open Сіннера виправдали у справі щодо допінгу. Таке рішення Міжнародної тенісної агенції доброчесності викликало бурхливу реакцію у ЗМІ. Багато хто підтримав італійця, але знайшлися і ті, хто залишився невдоволеним. Наприклад, канадець українського походження Денис Шаповалов.