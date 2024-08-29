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Світоліна розгромила Калініну у другому колі US Open-2024

Володимир Кук — 29 серпня, 09:51
Світоліна розгромила Калініну у другому колі US Open-2024
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (28) пробилася до третього кола US Open-2024, обігравши Ангеліну Калініну (55).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:2. Світоліна 8 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 брейк-пойнти.

Калініна виконала 1 ейс і зробила 6 подвійних помилок, не реалізувавши жодного з 2 брейків.

У 3 колі одеситка зіграє з третьою ракеткою світу, американкою Коко Гофф.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — 75 млн доларів
Друге коло, 29 серпня
Еліна Світоліна (Україна) — Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:2

Найкращим результатом Світоліної на турнірі US Open є півфінал, якого вона досягала у 2019 році. Еліна пройшла до півфіналу без втрати жодного сету, але там поступилася американці Серені Вільямс. Цей виступ є одними з найкращих досягнень українки на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, українська тенісистка Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки у першому колі US Open-2024 від американок Софії Кенін та Беттані Маттек-Сендс.

Ангеліна Калініна Еліна Світоліна US Open-2024

Ангеліна Калініна

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