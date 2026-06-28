Динамо – Вєчиста: онлайн-трансляція товариського матчу

У неділю, 28 червня, київське Динамо зіграє товариський матч проти польської Вєчисти на літніх навчально-тренувальних зборах у Австрії.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. В ньому буде чотири тайми по 30 хвилин.

Дивіться пряму трансляцію, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що краківська команда сезон-2026/27 проведе в Екстраклясі. Вона пробилась в елітний дивізіон чемпіонату Польщі через раунд плейоф.

У попередньому товариському матчі кияни переграли словацьку Жиліну з рахунком 5:1. Напередодні вони підсилились форвардом ПСЖ, підписавши контракт із П'єром Мунгенге терміном на три роки.