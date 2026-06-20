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Динамо – Славія: онлайн-трансляція першого спарингу киян на зборах

Сергій Шаховець — 20 червня 2026, 09:53
Динамо – Славія: онлайн-трансляція першого спарингу киян на зборах
ФК Динамо Київ

У суботу, 20 червня, київське Динамо зіграє товариський матч проти празької Славії у межах навчально-тренувального збору в Австрії.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Празька Славія за підсумками сезону-2025/26 захистила титул чемпіона Чехії. "Червоно-білі" виступали в основному етапі Ліги чемпіонів, де посіли 34-те місце та не вийшли до плейоф. Влітку гравцем Славії став ексголкіпер Карпат Назар Домчак.

Окрім Славії, Динамо проведе на зборах в Австрії ще чотири спаринги: проти Жиліни (24 червня), Вєчисти (28 червня), ЛАСКа (3 липня). Ще один матч повинен відбутися 2 липня – суперник оголоситься згодом.

Раніше повідомлялося, що Динамо залишив півзахисник Олександр Яцик, який приєднався до ФК Харкова.

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