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Олійникова звернулася до Стародубцевої та Кіченок через їхні скандальні танці з росіянками

Станіслав Матусевич — 16 липня 2026, 17:17
Олійникова звернулася до Стародубцевої та Кіченок через їхні скандальні танці з росіянками
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова відреагувала на скандальне відео з весілля ексросіянки Дар'ї Касаткіної, на якому інші українські тенісистки, Юлія Стародубцева та Надія Кіченок, танцюють під російську пісню в компанії "нейтральних" Мірри Андрєєвої та Анастасії Павлюченкової.

Олійникова запропонувала співітчизницям замість сумнівного проведення часу допомогти закрити збір на машину для українських морпіхів на фронті. Відповідний допис Олександра розмістила в інстаграмі.

"Дівчат, по ваших веселих танцях побачила, що у вас дуже багато енергії – не хочете її спрямувати на закриття збору на машину для українських морпіхів? З вашою аудиторією і ресурсами це можна було б зробити дуже швидко, там лишилося 5к.

Чи ви не можете, адже ваші російські падружкі не зрозуміють?", – написала Олійникова.

Стародубцева та Кіченок поки ніяк не відреагували на цей пост.

Нагадаємо, що Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.

Надія Кіченок Юлія Стародубцева Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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