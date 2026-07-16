Олійникова звернулася до Стародубцевої та Кіченок через їхні скандальні танці з росіянками

Олександра Олійникова відреагувала на скандальне відео з весілля ексросіянки Дар'ї Касаткіної, на якому інші українські тенісистки, Юлія Стародубцева та Надія Кіченок, танцюють під російську пісню в компанії "нейтральних" Мірри Андрєєвої та Анастасії Павлюченкової.

Олійникова запропонувала співітчизницям замість сумнівного проведення часу допомогти закрити збір на машину для українських морпіхів на фронті. Відповідний допис Олександра розмістила в інстаграмі.

"Дівчат, по ваших веселих танцях побачила, що у вас дуже багато енергії – не хочете її спрямувати на закриття збору на машину для українських морпіхів? З вашою аудиторією і ресурсами це можна було б зробити дуже швидко, там лишилося 5к. Чи ви не можете, адже ваші російські падружкі не зрозуміють?", – написала Олійникова.

Стародубцева та Кіченок поки ніяк не відреагували на цей пост.

Нагадаємо, що Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.