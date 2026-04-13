Збірна України піднялася на третю сходинку в оновленому рейтингу націй Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу піднялася на рекордне третє місце у командному рейтингу Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це інформує BTU.
Такий результат "синьо-жовтим" підкорився завдяки перемозі над Польщею у Кваліфікації змагань. У підсумку Україна другий рік поспіль вийшла до фінальної частини.
Рейтинг націй Кубку Біллі Джин Кінг
- Італія – 1252.50
- Велика Британія – 1178.75 (+1)
- Україна – 1066.25 (+5)
- Іспанія – 1061.25 (+1)
- Чехія – 1037.50 (+1)
- США – 1021.25 (-4)
- Казахстан – 988.75 (+2)
- Канада – 921.25 (-4)
- Польща – 887.50 (-2)
- Японія – 868.75
Тепер в 1/4 фіналу українська збірна буде "сіяною", а суперницями наших дівчат можуть стати тільки "несіяні" команди, серед яких Китай, Чехія, Казахстан, Бельгія. Жеребкування відбудеться у травні.
Нагадаємо, що минулого сезону збірна України дійшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг, поступившись лише майбутнім тріумфаторкам італійкам.