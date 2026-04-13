Збірна України піднялася на третю сходинку в оновленому рейтингу націй Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу піднялася на рекордне третє місце у командному рейтингу Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це інформує BTU.

Такий результат "синьо-жовтим" підкорився завдяки перемозі над Польщею у Кваліфікації змагань. У підсумку Україна другий рік поспіль вийшла до фінальної частини.

Рейтинг націй Кубку Біллі Джин Кінг

Італія – 1252.50 Велика Британія – 1178.75 (+1) Україна – 1066.25 (+5) Іспанія – 1061.25 (+1) Чехія – 1037.50 (+1) США – 1021.25 (-4) Казахстан – 988.75 (+2) Канада – 921.25 (-4) Польща – 887.50 (-2) Японія – 868.75

Тепер в 1/4 фіналу українська збірна буде "сіяною", а суперницями наших дівчат можуть стати тільки "несіяні" команди, серед яких Китай, Чехія, Казахстан, Бельгія. Жеребкування відбудеться у травні.

Нагадаємо, що минулого сезону збірна України дійшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг, поступившись лише майбутнім тріумфаторкам італійкам.