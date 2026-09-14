Костюк та Світоліна – у топ-10 світового рейтингу за розрахунком продвинутих метрик

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк опинилися в десятці найкращих тенісисток світового рейтингу, який розраховується ресурсом Tennis Abstract за продвинутими метриками yElo.

Костюк перебуває на 5 місці, маючи в активі 2112.8 очок, а Світоліна замикає чільну десятку (2052.4).

Лідеркою рейтингу yElo після завоювання титулу на US Open є казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (2176.6). Також до топ-3 входять американки Коко Гофф (2167.6) і Джессіка Пегула (2135.6).

Скріншот

Рейтинг "Yearly Elo" (Річний рейтинг) – спеціалізований інструмент для оцінки поточної форми. Він враховує силу суперника та розмір вибірки – тобто впевненість системи в рейтингу зростає з кількістю зіграних матчів.

Рейтинг yElo відображає картинку всього сезону 2026 року. Простішими словами, це рейтинг за 2026 рік з урахуванням не лише зароблених очок, а й додаткових показників.

Цьогоріч Марта Костюк виграла тисячник у Мадриді, турнір WTA 250 в Руані та двічі зупинялася за крок до фіналів Вімблдона та Ролан Гаррос (півфінали). На US Open українка дійшла до 1/8 фіналу, де програла чешці Лінді Носковій.

Еліна Світоліна у 2026-му втретє виграла турнір в Римі (WTA 1000) та здобула титул в Остіні. Також в активі одеситки фінал тисячника в Дубаї (WTA 1000), півфінали Australian Open та Індіан-Веллса та чвертьфінал Ролан Гаррос.

У Чемпіонській гонці Світоліна йде шостою, а Костюк бореться за потрапляння до топ-8. Вісім найкращих тенісисток у листопаді виступлять на Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі. Цей турнір Еліна вигравала у 2018 році.

Також Костюк (6) та Світоліна (7) входять до десятки найсильніших у світовому рейтингу за метриками Elo. Він враховує всі показники, описані вище, але за увесь час. До рейтингу входять лише чинні тенісистки.

Цей рейтинг очолюють Аріна Сабалєнка та Єлена Рибакіна.

Скріншот

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна і Костюк перебувають в топ-10. Вперше в історії одразу дві українські тенісистки опинилися у чільній десятці рейтингу.