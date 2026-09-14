Костюк показала яскраві кадри з Лос-Анджелеса: бігала по пляжу та приміряла ковбойський капелюх

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася з фанатами новою порцією фотографій із відпочинку в Лос-Анджелесі. Друга ракетка України влаштувала справжній фотодамп, зібравши в одному дописі моменти зі свого життя далеко від тенісного корту.

На кадрах Костюк показала, як бігає піщаним узбережжям, насолоджується місцевим фастфудом та гуляє Лос-Анджелесом разом із друзями. Не обійшлося й без шопінгу — тенісистка продемонструвала кілька нових образів, які встигла приміряти під час відпочинку.

Особливу увагу привернув кадр, на якому Марта постала у ковбойському капелюсі. Такий образ чудово вписався в невимушену атмосферу американської подорожі та додав фотодампу ще більше колориту.

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Схоже, Костюк отримує максимум задоволення від перебування у Каліфорнії. Свою нову добірку вона підписала фразою:

"Мені ніколи не потрібна причина, щоб повернутися до Лос-Анджелеса".

Нагадаємо, напередодні Марта завершила виступи на US Open-2026, де дісталася до 1/8 фіналу й заробила $480,000. У парах киянка пройшла одне коло, що оцінюється в $25,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе $505,000.

Раніше повідомлялося, що Костюк вперше в кар'єрі увійде до 10 найкращих тенісисток світу в рейтингу WTA.