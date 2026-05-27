Дружина благала заспокоїтися, але не допомогло: росіянин влаштував істерику та вилетів з Ролан Гаррос

Черговий скандальний епізод за участю російського тенісиста Даніїла Мєдвєдєва стався просто під час матчу першого кола Ролан Гаррос-2026.

Восьма ракетка світу несподівано поступився австралійцю Адаму Волтону у п'ятисетовому трилері (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Але увагу фанатів привернула не лише сенсаційна поразка "нейтрального" спортсмена, а й його поведінка прямо під час гри.

Через шалену спеку в Парижі Мєдвєдєв швидко почав втрачати самоконтроль. Росіянин нервував, лаявся та постійно зривался емоційно, а в один момент у трансляцію потрапила його суперечка з дружиною Дарією.

Жінка намагалася заспокоїти тенісиста та буквально врятувати його від чергової ганьби.

"Зараз спека, усім погано. Ми всі страждаємо від цього. Тобі треба поводитися пристойно", — сказала Дарія.

Втім, Мєдвєдєв лише огризнувся у відповідь:

"Коли я почну влучати по м'ячу — тоді й почну поводитися нормально".

Соцмережі миттєво рознесли цей діалог, а фанати вкотре розкритикували росіянина за поведінку на корті.

Раніше повідомлялося, що Мєдвєдєв схожим чином зганьбився на корті, публічно виялавшись на турнірі в Шанхаї.