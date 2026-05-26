Еліна не стримала емоцій: Світоліна зі сльозами підтримала Монфіса в останньому матчі на Ролан Гаррос

Цьогорічний Ролан Гаррос подарував уболівальникам один із найемоційніших моментів турніру. Французький ветеран Гаель Монфіс провів свій останній матч на домашньому мейджорі, а підтримати його на трибуни традиційно прийшла дружина Еліна Світоліна.

Камери неодноразово показували українку під час поєдинку проти Юго Гастона. Світоліна дуже переживала за чоловіка, емоційно реагувала на кожен розіграш і щиро вболівала за нього протягом усієї зустрічі.

Сам матч вийшов драматичним. 39-річний Монфіс програв два стартові сети, але зумів повернути інтригу та зрівняти рахунок. Проте завершити камбек француз не зміг. Після 3 годин і 22 хвилин боротьби він поступився співвітчизнику та попрощався з турніром, на якому виступав майже два десятиліття.

Читайте також : Відео Фото Найвеличніший шоумен зі світу тенісу. Неймовірна історія Гаеля Монфіса

Особливо зворушливою стала післяматчева церемонія. Монфіс, який завершує кар'єру після цього сезону, звернувся до своєї дружини прямо перед переповненими трибунами.

"Я хочу подякувати Еліні, моїй дружині, бо без неї я, можливо, навіть не був би тут сьогодні. Ми разом вже вісім чудових років. Ти завжди була поруч зі мною. Еліна завжди була поруч у моменти сумнівів. Вона завжди знала, як підбадьорити мене, заохотити, любити і, перш за все, подарувала мені найпрекрасніший подарунок у світі – нашу доньку. Я кохаю тебе", – сказав Монфіс.

Після цих слів Світоліна вже не могла стримати сліз. Українська тенісистка розплакалася просто на трибунах, а глядачі зустріли промову француза бурхливими оплесками.

Напередодні Еліна Світоліна написала щемливий лист своїй доньці про татка. В ньому вона, зокрема, розповіла, чому Гаеля Монфіса дуже любить тенісна спільнота.

Раніше повідомлялося, що батьки французького тенісиста підтримали Еліну з трибун під час її першого матчу на Ролан Гаррос-2026.