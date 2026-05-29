На Ролан Гаррос у тенісиста вкрали ракетку під час святкування з фанатами: тепер він благає повернути її
Американський тенісист Френсіс Тіафо потрапив у дуже дивну ситуацію після перемоги на Ролан Гаррос-2026.
22-га ракетка світу у п'ятисетовому трилері здолав поляка Хуберта Гуркача (6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:4) та вийшов до третього кола турніру.
Після завершення матчу американець емоційно святкував успіх разом із публікою на 14-му корті. Але саме в цей момент у нього зникла ракетка.
Згодом Тіафо звернувся до фанатів через Instagram із доволі незвичним проханням.
"Неймовірна атмосфера сьогодні на 14-му корті. Але я мушу звернутися до фаната, який забрав мою ракетку, коли я святкував. Можна мені, будь ласка, її назад? Я віддячу тобі двома квитками на мій наступний матч", — написав тенісист.
Нагадаємо, у наступному колі Тіафо зустрінеться з португальцем Жайме Фарією, який наразі посідає 115-те місце у світовому рейтингу.
Раніше повідомлялося, що французький тенісист призупинив матч на Ролан Гаррос через діарею.
