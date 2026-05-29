На Ролан Гаррос у тенісиста вкрали ракетку під час святкування з фанатами: тепер він благає повернути її

Американський тенісист Френсіс Тіафо потрапив у дуже дивну ситуацію після перемоги на Ролан Гаррос-2026.

22-га ракетка світу у п'ятисетовому трилері здолав поляка Хуберта Гуркача (6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:4) та вийшов до третього кола турніру.

Після завершення матчу американець емоційно святкував успіх разом із публікою на 14-му корті. Але саме в цей момент у нього зникла ракетка.

Згодом Тіафо звернувся до фанатів через Instagram із доволі незвичним проханням.

"Неймовірна атмосфера сьогодні на 14-му корті. Але я мушу звернутися до фаната, який забрав мою ракетку, коли я святкував. Можна мені, будь ласка, її назад? Я віддячу тобі двома квитками на мій наступний матч", — написав тенісист.

Frances Tiafoe says someone took his racquet at the end of his Roland Garros match against Hubi Hurkacz



He offered them two free tickets to his next match to get it back



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Нагадаємо, у наступному колі Тіафо зустрінеться з португальцем Жайме Фарією, який наразі посідає 115-те місце у світовому рейтингу.

Раніше повідомлялося, що французький тенісист призупинив матч на Ролан Гаррос через діарею.