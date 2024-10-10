Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк розгромно поступилась четвертій ракетці світу у третьому колі "тисячника" в Ухані

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 07:12
Костюк розгромно поступилась четвертій ракетці світу у третьому колі тисячника в Ухані
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (17) зазнала поразки у поєдинку з американкою Коко Гофф (4) у третьому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч тривав 1 годину 1 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка 1 раз подала навиліт (2 ейси у суперниці) допустилася трьох подвійних помилок (0 у Гофф) та використала 1 з 1 брейкпойнтів (4 з 4 в американки).

Це був третій поєдинок суперниць у цьому році, завдяки цій перемозі Гофф виборола першість в очних зустрічах, у січні Костюк поступилась представниці США на Australin Open, а у квітні взяла реванш на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Третє коло, 10 жовтня

Коко Гофф (США) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Напередодні американка обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай. Пізніше Гофф стала чемпіонкою цього "тисячника".

Зазначимо, що Марта залишалася єдиною представницею України на турнірі в Ухані, який є останнім "тисячником" 2024 року. Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі та достроково завершила сезон, а Леся Цуренко не змогла дограти свій матч другого кола через травму.

Нагадаємо, Костюк у першому колі здобула вольову перемогу над ексросіянкою Еліною Аванесян, а у третє коло вийшла на відмові американки Аманди Анісімової.

великий теніс Марта Костюк теніс Ухань Коко Гофф WTA 1000 Wuhan Open

великий теніс

Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Ухані
Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Ухані, здолавши росіянку
Перша ракетка світу припинила співпрацю зі своїм тренером
Світоліна розповіла, чому почала грати в теніс у 3-річному віці
Може зіграти проти Стародубцевої: визначилась перша півфіналістка турніру в Пекіні

Останні новини