Костюк розгромно поступилась четвертій ракетці світу у третьому колі "тисячника" в Ухані

Українська тенісистка Марта Костюк (17) зазнала поразки у поєдинку з американкою Коко Гофф (4) у третьому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч тривав 1 годину 1 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка 1 раз подала навиліт (2 ейси у суперниці) допустилася трьох подвійних помилок (0 у Гофф) та використала 1 з 1 брейкпойнтів (4 з 4 в американки).

Це був третій поєдинок суперниць у цьому році, завдяки цій перемозі Гофф виборола першість в очних зустрічах, у січні Костюк поступилась представниці США на Australin Open, а у квітні взяла реванш на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Третє коло, 10 жовтня

Коко Гофф (США) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Напередодні американка обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай. Пізніше Гофф стала чемпіонкою цього "тисячника".

Зазначимо, що Марта залишалася єдиною представницею України на турнірі в Ухані, який є останнім "тисячником" 2024 року. Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі та достроково завершила сезон, а Леся Цуренко не змогла дограти свій матч другого кола через травму.

Нагадаємо, Костюк у першому колі здобула вольову перемогу над ексросіянкою Еліною Аванесян, а у третє коло вийшла на відмові американки Аманди Анісімової.