З 2027 року у професійному тенісі відбудуться зміни в антидопінгових правилах

З 1 січня 2027 року у професійному тенісі зміниться низка антидопінгових правил. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розширило можливості для пом'якшення покарань у випадках ненавмисного потрапляння заборонених речовин до організму спортсменів. Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) перегляне систему контролю за місцеперебуванням гравців.

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

Важливі зміни пов'язані з можливістю ненавмисного потрапляння заборонених речовин через продукти харчування, напої, лікарські препарати, забруднене навколишнє середовище, фізичний контакт з іншою людиною або предметами, яких вона торкалася.

У 2024 році Яннік Сіннер та Іга Швьонтек здали позитивні тести на заборонені речовини, і хоча зуміли довести випадковість їхнього потрапляння до своїх організмів, отримали відповідно тримісячну та одномісячну дискваліфікації.

Нові правила не означають автоматичного звільнення від відповідальності. Спортсмен, як і раніше, повинен встановити джерело забруднення та довести відсутність істотної вини або недбалості. Залежно від обставин покарання може становити від попередження без відсторонення до двох років дискваліфікації.

Іга Швьонтек Instagram

Інша зміна стосуватиметься обов'язку спортсменів повідомляти антидопінгові організації про своє місцеперебування. Наразі тенісисти, включені до основної групи тестування Registered Testing Pool (RTP), повинні щодня вказувати 60-хвилинний проміжок, протягом якого вони гарантовано будуть доступні для перевірки. Водночас під час офіційних турнірів для тенісу діє виняток із цього правила.

Із 1 січня 2027 року цей виняток скасують. Гравці, які залишаться в RTP, будуть зобов'язані вказувати годину доступності для допінг-контролю щодня, зокрема й під час участі у змаганнях. Однак ITIA погодило з WADA нову систему, покликану зменшити адміністративне навантаження на більшість тенісистів.

Близько 80% спортсменів із нинішньої основної групи RTP переведуть до розширеної групи тестування, для якої щоденне зазначення 60-хвилинного проміжку не буде обов'язковим. Нинішня група RTP налічує близько 250 тенісистів, а після змін у ній залишиться приблизно 50 спортсменів. Це будуть переважно провідні гравці одиночного рейтингу та окремі тенісисти, відібрані за додатковими критеріями.

Нова система не обмежує повноважень допінг-офіцерів. Будь-який тенісист незалежно від належності до групи тестування зобов'язаний здати допінг-пробу на вимогу уповноваженого інспектора. Це правило діє як під час турнірів, так і поза змаганнями, незалежно від визначеного годинного проміжку. Відмова від проходження тестування може призвести до дискваліфікації терміном до чотирьох років.

Нагадаємо, що чеська тенісистка, чемпіонка Вімблдона-2023 Маркета Вондроушова отримала чотирирічну дискваліфікацію за відмову здати допінг-тест на вимогу допінг-офіцера.