Витратити мільйон до 18, стати легендою у 22: історія Еліни Світоліної

"Я б хотіла, щоб моя кар'єра була про силу волі, про характер, про повернення після складних ситуацій".

Якщо про неї зніматимуть фільм, то хіба такий.

Еліна Світоліна – символ українського тенісу. Не лише через результати – хоча через них теж – але й через свій вплив на весь жіночий теніс в Україні.

З її появою він розквітнув… і квітне й досі. Прямо зараз у десятці найкращих тенісисток світу дві представниці України – Світоліна та Марта Костюк. У топ-100 – Снігур, Калініна, Стародубцева та Олійникова, а Ястремська та Подрез поруч із чільною сотнею.

Але Еліна – найкраща. Навіть зараз, коли їй вже 32 роки. Навіть після того, як народила доньку. Навіть після розлучення з Гаелем Монфісом…

Еліна Світоліна Getty images

Бо теніс був у житті Світоліної з народження.

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"Вона була дуже скромною дівчинкою, врівноваженою, мовчазною. От сказали дитині зробити – і вона собі працює. Зростала на наших очах", – пригадує президент одеської академії тенісу Валерій Бахчеван.

Еліна народилася в родині спортсменів: батько Михайло – борець, мама Олена – майстер з греблі. Народилася тоді ж, коли у родині Світоліних з'явився теніс.

"Між Еліною і Юліаном дев'ять років різниці. Він якраз тільки починав тренуватися в тенісі. Себто Еліна народилася в той час. І далі продовжувала свій розвиток, коли був теніс. Ми настільки поринули всією родиною в нього, що в неї навіть інакшої думки не було, як про теніс", – розповідає Олена Світоліна.

Спершу це була просто гра – дівчинка бавилася тенісними м'ячиками та ракеткою, гралася з іншими дітьми, доки Юліан тренувався. З часом почала повторювати вправи за своїм братом.

Для маленької дівчинки заняття тенісом були спробою привернути до себе увагу батьків.

"А мені хотілося наздогнати увагу, перемкнути батьківські погляди на себе. Я знала, що батькам більше подобатиметься, якщо я буду з ракеткою. Згодом мені теніс сподобався, в мене було багато друзів у тенісі, ми завжди грали разом", – каже Еліна.

Еліна Світоліна з батьками та братом Фото з сімейного архіву родини Світоліних

Це був початок. Так теніс став невід'ємною частиною життя ще маленької дівчинки. Заняття о 5-й годині ранку, о 8-й потрібно бути в школі, ввечері – знову на тренування. Часу не вистачало навіть на навчання.

Однак це лише зміцнило характер дівчинки. А постійні перемоги на різних дитячих турнірах додавали мотивації продовжувати. І ось, коли Еліні було 12 років, черговий успішний виступ подарував їй шанс усього життя.

Витратити мільйон доларів до 18 років

На Еліну звернув увагу харківський бізнесмен Юрій Сапронов. Дівчинка вразила його своїм характером, і Сапронов вирішив стати спонсором Світоліної.

Займатися тенісом – дороге задоволення. А грати в нього професійно – тим паче, навіть у дитячому віці. Тому фінансова допомога для Еліни стала свого роду подарунком долі.

"Якщо дитина хоче займатися професійно, то навіть на рівень 10-12 років ти маєш викладати мінімум 1000 євро щомісяця. І це дуже базова, я б сказала, найнижча сума.. Якщо ж ти хочеш, щоб це був твій особистий тренер, який постійно їздитиме з тобою на змагання, сума стає значно більшою – близько 7-10 тисяч євро. Адже сюди додаються витрати на самі поїздки, хороший фітнес-тренер, якісна реабілітація, нові м'ячі, оренда кортів, оплата спаринг-партнерів. У підсумку виходить величезна сума", – пояснює тренерка та мати Марти Костюк Талина Бейко.

У 13-річному віці Світоліна підписала контракт на 7 років та одразу ж переїхала до Харкова, де почала посилено готуватися до міжнародних турнірів. За рік вперше зіграла на юніорському Відкритому чемпіонаті США, однак програла в першому колі.

"Мені пощастило зустріти Сапронова. Він дав мені можливість тренуватися на професійному рівні, знайшов тренера, фітнес-тренера, лікаря. В мене були всі відновлювальні процедури, масажі тощо. До 18 років він заплатив десь мільйон доларів", – розповіла Світоліна.

Еліна Світоліна і Юрій Сапронов sapronov-tennis.org

Що ж… Сапронов вклався суттєво. І дуже успішно. Уже невдовзі Еліна з ноги увірвалася до дорослого тенісу та віддала йому всі витрачені кошти.

Як це було?

Стати третьою ракеткою світу у 22 роки

"З дитинства я демонструвала високі результати. І тоді вже мені робили пропозиції грати за інші країни".

Але Еліна обрала Україну.

18 лютого 2013 року, за п'ять місяців після 18-річчя, Світоліна вперше потрапила у топ-100 рейтингу WTA. Для розуміння, наскільки це важко, український тенісист востаннє перебував у сотні найкращих АТР на початку вересня 2018-го.

Еліні ж було лише 18 років, коли вона стала першою ракеткою України…

І не сказати, що це було неочікувано – вже у 15 років Світоліна виграла Ролан Гаррос серед юніорок. Тоді ж дебютувала і на дорослому рівні. Наступного року здобула перші титули – на турнірах ITF у Стамбулі та Лагосі.

Еліна Світоліна з трофеєм юніорського Ролан Гаррос Getty images

У 2012-му дійшла до фіналу юніорського Вімблдона та дебютувала на дорослому турнірі Grand Slam – однак програла у першому ж колі US Open.

"Цей сезон розпочався для мене дуже вдало – я виграла свій перший же турнір – 25-тисячник у Тунісі. Мені вдалося поступово покращувати гру, підніматися по рейтингових сходинках, брати участь у більш великих турнірах, грати із сильнішими суперницями. Я вперше зіграла в основі турніру Grand Slam. Чесно кажучи, і не сподівалася, що зумію піднятися так високо вже у цьому році", – говорила тоді Еліна.

У 2013-му Світоліна вперше в історії виграла титул турніру серії WTA 250, завдяки чому піднялася взагалі на 49 місце рейтингу, а у березні 2014-го стала тенісисткою-тінейджером з найвищим рейтингом WTA у світі.

"Я запам'ятала цю юну тенісистку по матчу Кубку Федерації у 2012 році. Навіть тоді, коли вона була дуже молода, у неї вже був цей вогонь в очах, у неї було це бажання, воля до перемоги. Навіть зараз у неї величезний потенціал, вона стільки може ще поліпшити у своїй грі, і Світоліна зробить це. Українка так помітно прогресує", – Серена Вільямс не приховувала захоплення Еліною після того, як українка на Australian Open 2015 забрала сет у на той момент першої ракетки світу.

Вже у травні Світоліна піднялася у двадцятку найкращих, після чого вперше в історії дійшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam – Ролан Гаррос. Той рік Еліна завершила на 19-му місці.

У серпні 2016-го Еліна таки здолала Серену – в 1/8 фіналу Олімпійських ігор. А 27 лютого 2017 року вперше в історії піднялася у десятку найкращих тенісисток року. Однак зупинятися не збиралася:

"Добре б було завершити рік у топ-3 світу. Ще добре б було виграти кілька титульних турнірів. Для мене дуже важливо перебувати в гарній фізичній формі".

Еліна Світоліна з Сереною Вільямс на Олімпіаді-2016 Getty images

Сказано – зроблено.

Світоліна стала першою тенісисткою у світі, якій вдалося взяти три титули на турнірах Premier 5 (зараз – WTA 1000) за один сезон, дісталася до четвертого кола Вімблдона та US Open.

І була надзвичайно близькою до того, аби виграти перший в кар'єрі Grand Slam – Ролан Гаррос-2017. Тоді саме Еліна була головною фавориткою, дійшла до чвертьфіналу, де була в одному геймі (!) від перемоги… але віддала камбек Симоні Халеп з рахунку 6:3, 5:1.

Перемогти не вдалося, зате вдалося піднятися на 3 місце в рейтингу і кваліфікуватися на дебютний Підсумковий турнір.

Втриматися на вершині понад чотири роки

Той турнір не назвеш успішним, однак і провалом теж вважати неправильно – все ж, перемога над першою ракеткою світу – суттєве досягнення. Хоч і вийти з групи не вдалося.

Вже на Australian Open українка дійшла до чвертьфіналу та повернулася на третє місце рейтингу. Однак надалі результати дещо погіршилися – задля виграшу Слему Еліна вирішила змінити стиль гри із захисного на більш атакувальний – для того скинула вагу.

Але це призвело до протилежного ефекту – якість гри впала, результати пішли по синусоїді, через що участь на Підсумковому була під загрозою – Еліна здобула путівку лише за кілька днів до його початку, приїхавши на турнір максимальним андердогом.

А далі…

Перший матч – впевнена перемога над 5-ю ракеткою світу Петрою Квітовою (6:3, 6:3), якій програвала до цього 7 разів поспіль. Другий – важка звитяга проти восьмої ракетки Кароліни Плішкової (6:3, 2:6, 6:3). Третій – надважкий тріумф над чинною чемпіонкою, третьою ракеткою світу Каролін Возняцкі (5:7, 7:5, 6:3).

Еліна Світоліна з трофеєм Підсумкового турніру-2018 Getty images

Без жодної поразки Світоліна вийшла до півфіналу, де на неї вже чекала Кікі Бертенс та дуже важкий матч – 7:5, 6:7(5), 6:4. В іншому півфіналі перемогу здобула шоста ракетка світу Слоан Стівенс.

Перший сет фіналу Еліна розпочала відверто невдало, дозволивши Стівенс одразу зробити брейк, та поступилася 3:6. Однак у другому суттєво додала – взяла гейм на подачі суперниці та повела 3:1. Американка зробила зворотній брейк, але українка відповіла своїм та довела партію до перемоги 6:2.

Вирішальний сет. Світоліна починає просто блискуче. Забирає перший гейм, потім другий, третій. Початку краще не вигадаєш! Але… суперниця не здавалася та скоротила відставання до мінімуму.

Тут і проявився той самий характер Еліни, через який на неї звернув увагу Сапронов – українка зупинила камбек Стівенс та більше не віддала жодного гейму! Тріумфальний матч тривав 2 години 23 хвилини.

"Мені вже не потрібно нікому нічого доводити, і це, безперечно, гарний результат для мене самої. Гадаю, саме психологічну стійкість мені й треба було продемонструвати. Звісно, я знаю, що вигравала багато фіналів. Але для мене кожен фінал – це великий виклик. У першому сеті не все виходило, але я не здалася, і саме це принесло мені сьогодні перемогу. Я дуже пишаюся цим", – заявила після перемоги Світоліна.

У 2019-му Еліна вийшла у півфінали Вімблдона та US Open, а також зупинилася у чвертьфіналі Australian Open, однак там їй заважала травма шиї та плеча. Завдяки цим результатам вона вдруге кваліфікувалася на Підсумковий, де знову дійшла до фіналу… але цього разу програла Ешлі Барті.

Далі був спад, чвертьфінал Ролан Гаррос 2020, коли всі фаворитки вилетіли, але й Світоліна примудрилася програти 192 ракетці світу, і пандемія, через яку рейтинг заморозили, а згодом і змінили формат розрахунку, що дозволило залишатися у топ-10.

1 листопада 2021 року Світоліна вперше за понад 4 роки залишила десятку найкращих тенісисток – без перемоги на турнірі Grand Slam та першого місця рейтингу – своїх головних цілей.

Здавалося, що це кінець, принаймні на найвищому рівні.

Хоча була одна річ, яка давала надію – Олімпійські ігри 2021 року в Токіо. При тому не через якість гри, питань до неї було багато, а саме через той самий характер.

Світоліна у трьох важких трисетових матчах поспіль здолала Лауру Зігемунд, Айлу Томлянович та Марію Саккарі, і єдиною впевненою перемогою була звитяга над італійкою Камілою Джорджі у чвертьфіналі.

Півфінал Еліна програла без шансів, а у бронзовому фіналі на неї чекала Єлена Рибакіна.

У першому ж сеті найбільші острахи підтвердилися – казахстанка розгромила Світоліну 6:1. На початку другого сету Рибакіна знову вийшла вперед 3:1. Але цього разу українка зуміла врятуватися, вирвавши перемогу на тайбрейку.

Але до вирішальної партії, здавалося, перегоріла – просто провальний старт, через який Рибакіна вийшла на рахунок 4:1. У такий момент кажуть, що переможець вже відомий.

Не цього разу!

Пропустити рік і повернутися ще сильнішою

"Народження моєї доньки Скай та війна – найпрекрасніша та найгірша події в моєму житті, що сталися майже одночасно, – зробили мене сильнішою жінкою: тепер я дивлюся на речі по-іншому, як мама, і молюся за мир для свого народу"...

На початку 2022-го Росія нападе на Україну – це вдарить по Еліні ментально. У травні вона призупинить свої виступи через вагітність і пропустить цілий рік. Ще й попередній рік був провальним, за винятком "бронзи" ОІ. Після такого повернутися на вершину вкрай важко.

Чи ні?

"Я сказала "стоп" тенісу на сім місяців просто тому, що вже не була у повній формі й мені потрібно було віднайти кращу версію себе, не лише фізично, а й психологічно".

Перший поєдинок після повернення Еліна провела у квітні 2023 року, перебуваючи на той момент на 1081-му місці світового рейтингу. У травні виграла турнір WTA 250 в Страсбурзі, у липні вийшла у півфінал Вімблдона. Той рік вона завершила на 25 місці!

Вже наступного року повернулася у двадцятку найкращих, а у 2026-му згадала свій прайм та вперше за 5 років піднялася у топ-10 світу. Знову!

"Чесно кажучи, якби хтось мені сказав, що після вагітності я знову почну перемагати й повернуся до топ-10 рейтингу... Насправді, коли я повернулася на корт, я хотіла лише дати собі шанс знову змагатися на високому рівні. Спочатку прагнула потрапити до перших 100, потім – до сіяних. Лише торік я почала справді вірити, що зможу повернутися до першої десятки рейтингу", – відверто зізнається Еліна.

Еліна на це заслужила – дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї, а в Римі стала чемпіонкою, виграла WTA 250 в Окленді, вийшла у півфінал Australian Open та чвертьфінал Ролан Гаррос.

Еліна Світоліна - чемпіонка турніру в Римі-2026 J48Tennis

І, що найголовніше, протягом року здобула 11 перемог над суперницями з топ-10 – найкращий результат у світі й повторення її ж особистого рекорду, встановленого ще у далекому 2017-му.

Прямо зараз Світоліна – на 6-му місці в рейтингу, достроково кваліфікувалася на вже четвертий Підсумковий у кар'єрі, і… втретє поспіль (!) дійшла до його фіналу! На жаль, здобути другий титул не вдалося.

Еліна знову на вершині, знову зачаровує своєю грою і знову змушує нас усіх повірити в диво. Тож, можливо, час замахнутися на Grand Slam?

"Мені здається, що в мене вже досить велика кар'єра. Було багато складних моментів, але було й багато класних перемог, трофеїв, спогадів. І я дуже рада, що в мене вийшла така насичена кар'єра. Я щиро рада навіть тому, що в мене були складнощі, і що я змогла їх подолати".