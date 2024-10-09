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Цуренко не дограла матч з Лінетт через травму

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 08:50
Цуренко не дограла матч з Лінетт через травму
Getty Images

Українська тенісистка Леся Цуренко (96) знялася з матчу проти польки Магди Лінетт (45) у другому колі турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

За рахунку 2:5 у першому сеті українка покликала на корт лікаря, після чого відмовилася продовжувати поєдинок.

Нагадаємо, Цуренко успішно пройшла кваліфікацію, а в першому колі основної сітки впевнено здолала британку Кеті Бултер.

Відтак на "тисячнику" в Ухані, який є останнім турніром WTA 1000 у сезоні, залишилася лише одна представниця України – Марта Костюк. У другому колі вона зіграє з американкою Амандою Анісімовою.

Магда Лінетт у наступному колі зіграє проти Дар’ї Касаткіної. Польська тенісистка навряд чи зможе розраховувати на підтримку місцевих вболівальників, адже перед початком турніру вона опублікувала образливий пост на адресу Уханя.

травма Леся Цуренко

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