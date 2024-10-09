Костюк без бою пройшла у третє коло "тисячника" в Ухані завдяки травмі суперниці

Перша ракетка України Марта Костюк вийшла у третє коло турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч другого кола з американкою Амандою Анісімовою не відбувся через травму суперниці. Наступною суперницею Костюк буде 4 ракетка світу Коко Гофф, яка стартувала з переконливої перемоги над Вікторією Томовою (6:1, 6:2).

Марта залишається єдиною представницею України у третьому колі турніру в Ухані, який є останнім "тисячником" 2024 року. Нагадаємо, Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі та достроково завершила сезон, а Леся Цуренко не змогла дограти свій матч другого кола через травму.