Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася росіянці Еріці Андрєєвій у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 4:6.

Обидва сети 24-річна одеситка починала з виграного гейму на подачі суперниці, але "сипалася" після рахунку 4:2 в обох партіях.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Перше коло, 7 жовтня





Еріка Андрєєва (країна-терористка) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:4





Зазначимо, що "тисячник" в Ухані – останній турнір категорії WTA 1000 у 2024 році. Змагання такого рівня в цьому місті проходять уперше за 5 років, адже воно було епіцентром поширення COVID-19.



