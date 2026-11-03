13-річна українка Кочерженко завершила сезон-2026 першою ракеткою Європи

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко завершила сезон-2026 першою ракеткою Європи у віковій категорії U-14.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

В оновленому рейтингу Tennis Europe Junior Tour Кочерженко піднялася на першу позицію.

Протягом сезону Кочерженко виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдона у категорії U-14, виборола "срібло" чемпіонату Європи в одиночному розряді та "бронзу" в парному.

У липні юна тенісистка вперше очолила рейтинг Tennis Europe U-14, а перед Підсумковим турніром посідала четверте місце у світовій класифікації своєї вікової категорії.

В кінці жовтня Марія стала першою українкою, яка здобула титул Підсумкового турніру Tennis Europe Junior Masters за всю історію змагань з 1996 року, і знову піднялася на вершину рейтингу.