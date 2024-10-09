Третя ракетка України достроково завершила сезон. Відома причина

Третя ракетка України Даяна Ястремська повідомила, що достроково завершила сезон.

Про це 36 ракетка світу написала в соцмережі Instagram.

"Через проблеми зі здоров'ям та деякі інші обставини сезон для мене завершено! До зустрічі!", – зазначила 24-річна тенісистка.

Відзначимо, що Ястремська у 2024 році зіграла 42 матчі, з яких виграла лише половину. Вона сенсаційно виступила на Australian Open, де з кваліфікації дійшла до 1/2 фіналу основи, переписавши національний рекорд для українського тенісу. На жаль, більше вагомих успіхів у цьому сезоні в неї не було.

Даяна завершила 2024 рік із серією з 7 поразок поспіль. Останнього разу вона перемагала ще на Олімпійських іграх в Парижі, коли в першому раунді здолала Лауру Пігоссі з Бразилії.

Раніше сезон достроково закінчили Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна.