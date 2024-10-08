Костюк перемогла ексросіянку на старті турніру в Ухані
Українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян (47) на старті турніру в Ухані.
Матч, який тривав 2 години 52 хвилили, завершився з рахунком 4:6, 7:5, 7:6 на користь українки.
Костюк виконала 4 подачі навиліт, припустилась 13 подвійних помилок та реалізувала 7/12 брейк-пойнтів.
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Перше коло, 8 жовтня
Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 5:7, 6:7
Зазначимо, що суперниці зустрічалися цього року на кола Australian Open-2024. Тоді українка також здобула перемогу у складному трисетовому матчі – 2:6, 6:4, 6:4.
Донедавна Аванесян була громадянкою Росії. Втім, у серпні вона вирішила позбутися російського паспорта та тепер представляє Вірменію.
У другому колі турніру Костюк зустрінеться з переможницею протистояння між американкою Амандою Анісімовою (39) та представницею Іспанії Крістіною Букшею (71).