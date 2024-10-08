Костюк перемогла ексросіянку на старті турніру в Ухані

Українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян (47) на старті турніру в Ухані.

Матч, який тривав 2 години 52 хвилили, завершився з рахунком 4:6, 7:5, 7:6 на користь українки.

Костюк виконала 4 подачі навиліт, припустилась 13 подвійних помилок та реалізувала 7/12 брейк-пойнтів.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Перше коло, 8 жовтня

Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 5:7, 6:7

Зазначимо, що суперниці зустрічалися цього року на кола Australian Open-2024. Тоді українка також здобула перемогу у складному трисетовому матчі – 2:6, 6:4, 6:4.

Донедавна Аванесян була громадянкою Росії. Втім, у серпні вона вирішила позбутися російського паспорта та тепер представляє Вірменію.

У другому колі турніру Костюк зустрінеться з переможницею протистояння між американкою Амандою Анісімовою (39) та представницею Іспанії Крістіною Букшею (71).