Олійникова стала переможницею турніру серії ITF в Італії

Олександра Олійникова (259) здобула титул на турнірі серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі вона перемогла господарку кортів Далілу Спітері (500).

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:2 на користь третьої сіяної українки.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 4 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Даліла Спітері (Італія) 5:7, 6:2, 6:2

Суперниці зустрічалися вперше.

Фінал турніру ITF у Санта-Маргеріта-ді-Пула став першим для Олійникової в поточному сезоні. Загалом же вона провела 12 вирішальних матчів на цьому рівні й завоювала 7 титулів.

Нагадаємо, що у другому колі змагань Олійникова перемогла італійку Ноемі Мейнс (1035), у чвертьфіналі обіграла американку Ешлі Лейхі, яка не мала рейтингу, а в півфіналі була сильнішою за іспанку Аріану Геєрлінгс Мартінес (411).