Соболєва вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині

Анастасія Соболєва (295) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словацькому Кошице. На старті турніру українка обіграла представницю Туреччини Чалу Бююкакчай (402).

Гра тривала 1 годину 38 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.