Соболєва вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині
Анастасія Соболєва
Анастасія Соболєва (295) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словацькому Кошице. На старті турніру українка обіграла представницю Туреччини Чалу Бююкакчай (402).
Гра тривала 1 годину 38 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.
ITF W75, Kosice
Кошице, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 19 травня
Аанастасія Соболєва (Україна) – Чала Бююкакчай (Туреччина) 6:4, 6:4
Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти восьмої сіяної шведки Кайси Рінальдо Перссон (243).
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Анастасія Соболєва повернулася до топ-300 тенісисток світу.