Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 19 травня 2026, 14:57
Соболєва вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині
Анастасія Соболєва
Getty Images

Анастасія Соболєва (295) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словацькому Кошице. На старті турніру українка обіграла представницю Туреччини Чалу Бююкакчай (402).

Гра тривала 1 годину 38 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W75, Kosice
Кошице, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 19 травня

Аанастасія Соболєва (Україна) – Чала Бююкакчай (Туреччина) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти восьмої сіяної шведки Кайси Рінальдо Перссон (243).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Анастасія Соболєва повернулася до топ-300 тенісисток світу.

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Завацька і Соболєва стартували з непростих перемог на турнірі ITF у Словаччині
Соболєва стала чемпіонкою в парах і фіналісткою в одиночному розряді турніру в Італії
Соболєва вийшла в фінал турніру ITF в Італії
Соболєва невдало стартувала на турнірі WTA у Франції
Соболєва програла у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Чехії

Останні новини