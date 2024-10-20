Олійникова стала чемпіонкою на турнірі ITF W35 в Іракліоні

Українська тенісистка Олександра Олійникова (307) здобула титул грунтового турніру ITF W35 в Іракліоні, Греція.

У фінальному матчі 23-річна українка, яка отримала 5 номер посіву, переграла третю сіяну Ірину Бару (241). Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

ITF W35 – Heraklion

Іракліон, Греція, Грунт

Призовий фонд – $25000

Фінал, 20 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Ірина Бара (Румунія) 6:4, 6:1

Українка 11-й раз зіграла у фіналі турніру ITF в одиночному розряді та завоювала свій шостий титул. У 2024 році Олександра виграла титул такої категорії на змаганнях у Кьоге, Данія.

У півфіналі Олійникова розгромила "нейтральну" тенісистку Єкатєріну Макарову, а в 1/4 фіналу здолала румунку Крістіну Діну.