Завацька і Соболєва стартували з непростих перемог на турнірі ITF у Словаччині

Дві українські тенісистки, Катаріна Завацька (279) та Анастасія Соболєва (303), здобули перемоги в першому колі турніру ITF W75 у словацькій Трнаві.

Завацька за дві з половиною години обіграла чешку Анету Кладівову (441) з рахунком 4:6, 6:4, 6:3. Соболєва стала авторкою приємної несподіванки, здолавши третю сіяну італійку Нурію Бранкаччо (171) - 3:6, 6:2, 6:2.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 12 травня

У наступному колі змагань Завацька зіграє з восьмою сіяною японкою Маї Хонтама (208), а Соболєва поміряється силами з росіянкою Альоною Фалей (231).

Нагадаємо, що минулого тижня Завацька дійшла до чвертьфіналу на турнірі аналогічної категорії у французькому Сен-Годанс.