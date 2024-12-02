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Олійникова обіграла росіянку на старті турніру в Бразилії

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 16:28
Олійникова обіграла росіянку на старті турніру в Бразилії

Українська тенісистка Олександра Олійникова (297) обіграла нейтральну російську тенісистку Алевтіну Ібрагімову (321) у першому колі ґрунтового турніру у Флоріанополісі, Бразилія.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин й завершився з рахунком 6:4, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

MundoTenis Open – WTA 125
Флоріанополіс, Бразилія
Грунт
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 2 грудня

Олександр Олійникова (Україна) – Алевтіна Ібрагімова (-) 6:4, 6:0

Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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