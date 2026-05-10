Соболєва стала чемпіонкою в парах і фіналісткою в одиночному розряді турніру в Італії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею парного розряду на турнірі серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. 22-річна спортсменка разом із латвійкою Беатріс Зелтіня обіграли у вирішальному матчі дует Єлена Руксандра Бертя (Румунія)/Катерина Цигурова (Швейцарія) з рахунком 6:4, 6:1.

В одиночному розряді Соболєва поступилася у фіналі місцевій тенісистці Верені Мелісс (540) – 2:6, 2:6.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал парного розряду, 9 травня

Фінал одиночного розряду, 10 травня

В одиночному розряді в Соболєвої залишилося 8 трофеїв рівня ITF, а в парах Анастасія здобула третій і найбільший свій титул.

Нагадаємо, що напередодні Соболєва у півфіналі одиночок обіграла фінську тенісистку Лауру Хієтаранту (416).