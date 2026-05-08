Завацька поступилася другій сіяній в матчі за вихід у півфінал турніру у Франції

Станіслав Матусевич — 8 травня 2026, 15:52
Катаріна Завацька (279) не зуміла обіграти другу сіяну японку Хімено Сакацуме (131) у чвертьфіналі турніру ITF W75 у французькому Сен-Годанс.

Гра тривала 3 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 3:6.

За поєдинок Завацька 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 7 брейків.

ITF W75, Saint-Godens
Сен-Годанс, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 7 травня

Катаріна Завацька (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) 6:4, 4:6, 3:6

Суперниці зустрічалися вдруге, перемагала лише японка.

Нагадаємо, що на старті турніру у Франції Завацька розібралася з бельгійкою Єлін Вандромм (179), а в другому колі обіграла француженку Хлое Паке (277).

