Завацька поступилася другій сіяній в матчі за вихід у півфінал турніру у Франції
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (279) не зуміла обіграти другу сіяну японку Хімено Сакацуме (131) у чвертьфіналі турніру ITF W75 у французькому Сен-Годанс.
Гра тривала 3 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 3:6.
За поєдинок Завацька 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 7 брейків.
ITF W75, Saint-Godens
Сен-Годанс, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 7 травня
Катаріна Завацька (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) 6:4, 4:6, 3:6
Суперниці зустрічалися вдруге, перемагала лише японка.
Нагадаємо, що на старті турніру у Франції Завацька розібралася з бельгійкою Єлін Вандромм (179), а в другому колі обіграла француженку Хлое Паке (277).