Олійникова здобула другий для себе титул WTA в кар'єрі

Українка Олександра Олійникова (132) стала тріумфаторкою турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У фінальному поєдинку вона у трьох сетах обіграла єгиптянку Маяр Шериф (103).

Матч тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 8 брейків. Її суперниця також 1 раз подала на виліт, але допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Маяр 5 використаних брейк-пойнти.

Tucuman Open – WTA 125

Тукуман, Аргентина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал, 9 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) 3:6, 6:2, 6:2

Олександра вдруге у кар'єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA 125. У вересні вона стала переможницею змагань в італійському Толентіно.

Перемога дозволила їй встановити особистий рекорд. Українка піднялася на 119 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).

У чвертьфіналі Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина). У півфіналі українка була сильнішою за Деспіну Папаміхаїл (200, Греція).