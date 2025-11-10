Олійникова здобула другий для себе титул WTA в кар'єрі
Українка Олександра Олійникова (132) стала тріумфаторкою турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У фінальному поєдинку вона у трьох сетах обіграла єгиптянку Маяр Шериф (103).
Матч тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 8 брейків. Її суперниця також 1 раз подала на виліт, але допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Маяр 5 використаних брейк-пойнти.
Олександра Олійникова (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) 3:6, 6:2, 6:2
Олександра вдруге у кар'єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA 125. У вересні вона стала переможницею змагань в італійському Толентіно.
Перемога дозволила їй встановити особистий рекорд. Українка піднялася на 119 місце в рейтингу WTA.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).
У чвертьфіналі Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина). У півфіналі українка була сильнішою за Деспіну Папаміхаїл (200, Греція).