Соболєва вийшла в фінал турніру ITF в Італії

Анастасія Соболєва (303) вийшла в фінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У півфінальному поєдинку друга сіяну українка обіграла представницю Фінляндії Лауру Хієтаранту (416).

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейк-пойнтів. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт Призовий фонд: $30,000 Півфінал, 9 травня Аанастасія Соболєва (Україна) – Лаура Хієтаранта (Фінляндія) 6:3, 7:5 Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У фінальному матчі Соболєва зіграє проти італійки Верени Мелісс (540).

Анастасія у свої 22 роки має 8 титулів рівня ITF, останній з яких здобула рік тому саме в Санта-Маргеріта-ді Пула.