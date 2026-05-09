Соболєва вийшла в фінал турніру ITF в Італії

Станіслав Матусевич — 9 травня 2026, 14:36
Анастасія Соболєва (303) вийшла в фінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У півфінальному поєдинку друга сіяну українка обіграла представницю Фінляндії Лауру Хієтаранту (416).

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейк-пойнтів. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Півфінал, 9 травня

Аанастасія Соболєва (Україна) – Лаура Хієтаранта (Фінляндія) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У фінальному матчі Соболєва зіграє проти італійки Верени Мелісс (540).

Анастасія у свої 22 роки має 8 титулів рівня ITF, останній з яких здобула рік тому саме в Санта-Маргеріта-ді Пула.

