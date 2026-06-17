Гофф поступилася 142 ракетці світу в стартовому матчі турніру в Берліні
Американська тенісистка Коко Гофф (7) програла у стартовому для себе матчі другого кола турніру серії WTA 500 у Берліні іспанці Паулі Бадосі (142).
Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 2:6.
Паула Бадоса (Іспанія) – Коко Гофф (США) 1:6, 6:3, 6:2
Суперниці зустрічалися ввосьме, іспанка має 5 перемог. У наступному колі змагань Бадоса зіграє проти сильнішої в матчі матчу між Ліндою Носковою (13, Чехія) та Діан Паррі (60, Франція).
Гофф уперше за три роки програла тенісистці, яка знаходиться поза топ-100 світового рейтингу. Варто відзначити, що на траві молода американка поки не має серйозних досягнень і не любить виступати на цьому покритті.
Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна (8) легко вийшла у друге коло турніру в Берліні, обігравши росіянку Анну Калінскую (20).