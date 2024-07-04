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Ястремська не потиснула руку Грачовій після матчу на Вімблдоні

Микола Дендак — 4 липня, 00:20
Ястремська не потиснула руку Грачовій після матчу на Вімблдоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) не потиснула руку Варварі Грачовій (70) після матчу другого колу Вімблдона-2024.

У напруженому поєдинку, який тривав 2 години 36 хвилин перемогла українка. Після матчу француженка російського походження підійшла до Даяни, щоб потиснути руку, проте та відмовилася.

Ястремська вдруге в кар'єрі (2019) зіграє в третьому колі на Вімблдоні. Суперницею стане хорватка Донна Векич. Тенісистки зустрічалися 6 разів, по 3 перемоги в кожної.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна, Дар'я Снігур та Марта Костюк здобули перемоги у першому колі, а Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Леся Цуренко покинули турнір.

Wimbledon Грачова Даяна Ястремська Вімблдон-2024

Даяна Ястремська

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