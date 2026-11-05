Ястремська показала атмосферні фото з Гонконгу: тенісистка позувала зі старим плівковим фотоапаратом

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася новою фотосесією з Гонконгу, продемонструвавши атмосферні кадри під час перебування в азійському мегаполісі.

На світлинах спортсменка позує з вінтажним плівковим фотоапаратом на тлі міських краєвидів, біля місцевого магазину та на інших цікавих локаціях.

Ястремська передала привіт своїм шанувальникам, водночас показавши частинку атмосфери Гонконгу крізь об'єктив камери.

Серію фотографій українка підписала фразою "Choi Hung, on film", що можна перекласти як "Чхой Хунг на плівку". Ймовірно, тенісистка має на увазі відомий район Гонконгу Чхой Хунг, а також особливий стиль зйомки на аналогову фотоплівку.

Нагадаємо, напередодні Ястремська програла представниці Туреччини Зейнеп Сонмез (4:6, 2:6) у першому колі турніру WTA 250 у китайському Гонконгу.

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Інша представниця України Олександра Олійникова програла австралійці Талії Гібсон у першому колі турніру у Гонконгу.