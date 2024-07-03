Світоліна не без проблем переграла Лінетт у першому колі Вімблдону-2024
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла польку Магду Лінетт (44) у першому колі Вімблдону-2024.
Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:7 (9), 6:3.
Особливо напруженим видався другий сет. На тай-брейку українка змогла відіграти три сетболи Лінетт, але потім Еліна не реалізувала матчбол на власній подачі.
Загалом, Світоліна зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.
Додамо, що цей поєдинок мав відбутися увечері 2 липня, проте гра була перенесена через дощ. Сьогодні зустріч також відкладалась по цій же причині, але все-таки тенісистки зуміли дограти матч першого кола.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
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Перше коло, 3 липня
У наступному колі Еліна зіграє проти німкені Юле Німаєр (90).
Зазначимо, на торішньому турнірі Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій, яка неочікувано програла у першому колі цьогорічного трав'яного мейджору.