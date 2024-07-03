Стародубцева програла новозеландській тенісистці в другому колі Вімблдонського турніру

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) поступилась представниці Нової Зеландії Лулу Радовчич (123) в другому колі Вімблдону.

Матч тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3, 6:2.

У першому сеті українка здобула перемогу, але у двох наступних поступилась Лулу.

Юлія 4 рази подала навиліт (суперниця теж), не допустила жодної подвійної помилки (дві в Лулу) та використала з 16 з 20 брейк-пойнтів (в Радовчич 6 з 8).

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 1 липня

Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Юлія Стародубцева (Україна) 4:6, 6:3, 6:2.

Раніше, колега Юлії Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у першому колі Вімблдону-2024.

Нагадаємо, українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.