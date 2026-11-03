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Ястремська вилетіла у першому колі турніру у Гонконгу, програвши 67-й ракетці світу

Софія Кулай — 3 листопада 2026, 09:54
Ястремська вилетіла у першому колі турніру у Гонконгу, програвши 67-й ракетці світу
Даяна Ястремська
Getty Images

Даяна Ястремська (99) програла представниці Туреччини Зейнеп Сонмез (67) у першому колі турніру WTA 250 у китайському Гонконгу.

Протистояння тривало 1 годину 27 хвилин та закінчилося з рахунком 4:6, 2:6.

У першій партії українська тенісистка була близька до перемоги. До восьмого раунду, у якому Сонмез перевернула хід поєдинку на свою користь, перевагою на табло володіла одеситка – 4:3. Однак Зейнеп взяла три гейми поспіль та довела партію до переможного результату – 4:6.

Другий сет розпочався із двох виграних геймів від турецької спортсменки – 0:2. Даяна намагалася нав'язати свій теніс, але Зейнеп не дозволила українці навіть впритул наблизитися до себе – 2:6.

Prudential Hong Kong Tennis Open – WTA 250
Гонконг, Китай, хард
Призовий фонд: $283,347
1/16 фіналу, 3 листопада

Даяна Ястремська (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 4:6, 2:6

Це була третя очна зустріч між цими тенісистками. У двох попередніх поєдинках спортсменки здобули по одній перемозі. Тепер Сонмез повела у лобових протистояннях проти Ястремської (2:1).

Також свій матч 1/16 фіналу 3 листопада проводить Олександра Олійникова, яка грає проти австралійки Талії Гібсон.

Нагадаємо, що 2 листопада оновився світовий жіночий рейтинг WTA, у якому Еліна Світоліна залишилася шостою.

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