Ястремська вийшла в третє коло Вімблдону-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) камбекнула проти представниці Франції Варвари Грачової (70) та вийшла в третє коло Вімблдону-2024.

Матч тривав 2 години 36 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:5.

Українка вдруге за рік обіграла представницю Франції, у лютому вони зустрічалися в другому колі Australian Open.

Даяна програла в першому сеті, але змогла відігратися в другому. Доля матчу вирішувалася на тайм-брейку, в якому перемогла українка.

Даяна 6 раз подала навиліт (у Грачової 4 ейси), допустила 4 подвійних помилки (7 у Грачової) та використала 8 з 14 брейк-пойнтів (у суперниці 7 з 13).

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Друге коло, 3 липня

Даяна Ястремська (Україна) — Варвара Грачова (Франція) 3:6, 6:4, 7:6(5)

В наступному матчі Даяна зіграє проти хорватки Донни Векич (37), це буде сьома зустріч тенісисток, у попередніх матчах кожна з них здобула по 3 перемоги.

Нагадаємо, українські тенісистки встановили рекорд за кількістю представництв на Вімблдоні.