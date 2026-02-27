Мені нічого не залишалося, як ризикувати: Снігур розкрила тактичні секрети перемоги у фіналі WTA 125

Українська тенісистка Дар'я Снігур, яка нещодавно стала чемпіонкою турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші, поділилася деталями своєї підготовки та нетипової тактики у вирішальному поєдинку.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Як здобула три розгромні перемоги на старті? Фізично була дуже добре готова. І ще – рішення пропустити попередній ігровий тиждень після півфіналу було виваженим. Не буду лукавити, перші три матчі далися легко, а от далі стало складніше".

У півфіналі та фіналі українка з однаковим рахунком 6:3, 6:3 здолала Сюзан Ламенс та Вікторію Голубич. На припущення, що вирішальний фінальний поєдинок проти швейцарки став для неї непростим випробуванням, тенісистка відповіла ствердно:

"Саме так. У цей момент і прокинулося чітке бажання забрати титул. Плюс, у пам'яті залишилася поразка від Вікторії у Варшаві минулого літа".

Щоб здобути перемогу над незручною суперницею, Снігур свідомо вдалася до тактичних сюрпризів, серед яких були нетипово часті для неї виходи до сітки.

"Так і планувалося. Суперниця для мене незручна: одноручний бекхенд, рваний ритм. Мені нічого не залишалося, як ризикувати й створювати Голубич проблеми. Так, як для себе, я справді досить часто виходила до сітки. Але головне приємне відкриття – високий відсоток успішних розіграшів у не найсильнішому моєму компоненті".

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), у другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391), а у чвертьфіналі розібралася з другою сіяною Сіньєю Краус (102, Австрія). У півфіналі українка впевнено перемогла Сюзан Ламенс (109, Нідерланди).