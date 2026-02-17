Українська правда
Чемпіон Теніс

Снігур впевнено пробилась до другого кола турніру WTA у Португалії

Софія Кулай — 17 лютого 2026, 22:35
Снігур впевнено пробилась до другого кола турніру WTA у Португалії
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (133) пробилася до другого кола турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. У першому раунді українська тенісистка впоралась із представницею Словаччини Вікторією Грунчаковою (218).

23-річна українка закрила суперницю у двох сетах, які сумарно тривали лише 47 хвилин – двічі по 6:1.

За поєдинок Дар'я виконала дві подачі навиліт та припустилась однієї подвійної помилки. Її показник першої подачі склав 74 відсотки.

Oeiras Ladies Open WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 17 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Вікторія Грунчакова (Словаччина) 6:1, 6:1

У наступному раунді Снігур зіграє проти 391-ї ракетки світу із Великої Британії Найкти Бейнс. Поєдинок запланований на 19 лютого.

Нагадаємо, що у першому колі турніру вилетіла інша українка Ангеліна Калініна, яка поступилась у двох партіях Ень Шуо Лян із Тайваню.

