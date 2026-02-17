Снігур впевнено пробилась до другого кола турніру WTA у Португалії
Дар'я Снігур (133) пробилася до другого кола турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. У першому раунді українська тенісистка впоралась із представницею Словаччини Вікторією Грунчаковою (218).
23-річна українка закрила суперницю у двох сетах, які сумарно тривали лише 47 хвилин – двічі по 6:1.
За поєдинок Дар'я виконала дві подачі навиліт та припустилась однієї подвійної помилки. Її показник першої подачі склав 74 відсотки.
Дар'я Снігур (Україна) – Вікторія Грунчакова (Словаччина) 6:1, 6:1
У наступному раунді Снігур зіграє проти 391-ї ракетки світу із Великої Британії Найкти Бейнс. Поєдинок запланований на 19 лютого.
Нагадаємо, що у першому колі турніру вилетіла інша українка Ангеліна Калініна, яка поступилась у двох партіях Ень Шуо Лян із Тайваню.