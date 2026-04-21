Чотири українки дізналися суперниць у Мадриді за підсумками кваліфікації

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2026, 22:23
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Після завершення всіх поєдинків кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді суперниць по матчах першого кола основної сітки отримали четверо українок.

Олександра Олійникова (70) дебютує на "тисячниках" матчем проти швейцарки Сімони Вальтерт (97).

Дар'я Снігур (98) теж раніше не виступала в основі змагань WTA 1000. Її першою суперницею стане ексросіянка, а нині австралійка Дар'я Касаткіна (75).

Опоненткою Ангеліни Калініної (110) виявилася інша колишня представниця Росії, що перейшла під прапор Узбекистану, Камілла Рахімова (73).

Юлія Стародубцева (53) після поразки в фіналі кваліфікації потрапила до основної сітки у статусі "лакі-лузера". Вона зіграє в першому колі проти японки Моюки Учідзіми (94).

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (23) та Даяна Ястремська (49) результати жеребкування для себе дізналися раніше.

