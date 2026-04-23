Дар'я Снігур: Особливо не сподівалася на грунтову частину сезону, а вийшло вже три перемоги

Ігор Грачов — 23 квітня 2026, 00:21
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур після приголомшливої першої в кар'єрі перемоги на турнірі серії WTA 1000 над представницею Австралії Дар'єю Касаткіною дала ексклюзивний коментар кореспонденту "Чемпіона".

– Я підходила без особливих сподівань на ґрунтову частину сезону, а вийшло вже три перемоги, у тому числі, дебютна в основі. Очікувала, що на такому рівні вона буде, скоріш, на харді, але склалося ось так.

Мені дуже допомогли дві гри у кваліфікації. Я змогла пристосовуватися до гри швидше, ніж моя суперниця. Думаю, що перемогла за рахунок характеру і боротьби. Звісно, без якісної підготовки такого результату не було б.

– Ти відіграла чотири матч-пойнти. Як ти ментально справлялася під час такого стресу?

– Чесно кажучи, я не встигала за рахунком. Коли у мене був матч-пойнт, думала, як виграти. Коли у суперниці – думала, як відігратися.

– Чи можна говорити, що ця перемога гарантувала основу Вімблдона?

– Мабуть, так ще зарано говорити, адже теоретичні шанси, що залишусь повз "кат", ще існують. Проте я наблизилась до мети і вже десь на 80 відсотків ближче до основної сітки.

Вже вдень 23 квітня Дар'я Снігур проведе поєдинок другого кола турніру в Мадриді проти четвертої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі.

