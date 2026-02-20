Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур продовжує громити суперниць на турнірі WTA в Португалії

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2026, 16:08
Снігур продовжує громити суперниць на турнірі WTA в Португалії
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур (133) здобула третю впевнену перемогу на турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші. У чвертьфіналі українка не помітила опору другої сіяної австрійки Сіньї Краус (102).

Гра тривала 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:0. За весь матч Краус не захистила жодної своєї подачі.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Oeiras Ladies Open WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Чвертьфінал, 20 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Сінья Краус (Австрія) 6:1, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У наступному раунді змагань Снігур зіграє проти третьої сіяної нідерландки Сюзан Ламенс (109).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), а в другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391).

WTA 125 Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Снігур із другим розгромом поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Португалії
Снігур впевнено пробилась до другого кола турніру WTA у Португалії
Дар'я Снігур: Шлях до основи Ролан Гаррос відкритий, як ніколи раніше
Снігур не зуміла нав'язати боротьбу третій сіяній у півфіналі турніру WTA в Румунії
Вперше в історії дві українські тенісистки зіграють у півфіналах одного турніру WTA

Останні новини