Снігур продовжує громити суперниць на турнірі WTA в Португалії

Дар'я Снігур (133) здобула третю впевнену перемогу на турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші. У чвертьфіналі українка не помітила опору другої сіяної австрійки Сіньї Краус (102).

Гра тривала 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:0. За весь матч Краус не захистила жодної своєї подачі.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Oeiras Ladies Open – WTA 125

Оейраш, Португалія, хард

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 20 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Сінья Краус (Австрія) 6:1, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У наступному раунді змагань Снігур зіграє проти третьої сіяної нідерландки Сюзан Ламенс (109).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), а в другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391).