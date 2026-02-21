Українська правда
Снігур впевнено вийшла у перший в кар'єрі фінал турніру WTA

Станіслав Матусевич — 21 лютого 2026, 14:32
Дар'я Снігур (133) продовжила впевнену ходу по сітці турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. У півфінальному матчі українка без проблем обіграла третю сіяну Сюзан Ламенс (109) із Нідерландів.

Гра тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Oeiras Ladies Open WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Півфінал, 21 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка не програвала. У вирішальному матчі змагань Снігур зіграє проти сильнішої в матчі між Вікторією Голубич (88, Швейцарія) та Теодорою Костович (171, Сербія).

Киянка вперше в кар'єрі дісталася до фіналу турніру серії WTA 125.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), у другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391), а у чвертьфіналі розібралася з другою сіяною Сіньєю Краус (102, Австрія).

