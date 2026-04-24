Було непросто через ритм: Швьонтек – про перемогу над Снігур

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек висловилась про перемогу над Дар'єю Снігур у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Її слова передає BTU.

Польська тенісистка заявила, що дуже задоволена своєю грою на подачі. Вона розповіла, в чому була певна складність протистояти українській спортсменці та на що та робила ставку.

"Я була терплячою та намагалася грати стабільно – це ключ до успіху тут. Останні кілька днів на тренуваннях я справді стежила за тим, щоб лікоть був у правильному положенні, і, здається, сьогодні це був перший матч, у якому я відчула, що з подачею все так, як я хочу. Вона була чудовою. Мені потрібно звикнути до рухів, і це був хороший крок уперед. Грати зі Снігур було непросто через ритм. Вона грає без топспіну та дуже низько, тому м'яч залишається низьким. Часом було складно щось із цим зробити. Вона намагалася скористатися можливістю грати швидко, але я контролювала темп і була достатньо стабільною", – сказала Швьонтек.

Зазначимо, що в наступному колі Іга зіграє з американкою Енн Лі. Це буде перше очне протистояння між тенісистками.

Вони визначатимуть сильнішу 25 квітня. Орієнтовний час початку матчу буде оголошено пізніше.